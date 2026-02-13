NYT: САЩ искат бързи отстъпки от Украйна

В опит да сложи край на войната до началото на лятото, администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп увеличава натиска върху Украйна да се съгласи да предаде Донбас на Русия и да проведе избори, съобщава The New York Times. При тези обстоятелства Украйна се опитва да балансира между това да отговори на американските очаквания и да избегне неприемливи териториални отстъпки.

Отбелязва се, че украинският лидер Володимир Зеленски е изразил разочарование, че САЩ оказват по-агресивен натиск върху Киев, отколкото върху Москва. Той обаче ясно заяви, че Украйна трябва да направи всичко възможно, за да запази ангажираността на администрацията на Тръмп в дипломатическия процес.

Както отбелязва изданието, не е ясно какви действия са готови да предприемат Съединените щати, ако не получат това, което искат от Украйна по отношение на териториите и изборите.

Изданието отбелязва, че Тръмп ясно е заявил, че иска да си припише заслугите за прекратяването на войната. Крайните срокове, определени от неговата администрация за прекратяване на конфликта, обаче, многократно са изтичали, привидно без големи последици. Американските служители продължават да участват в преговорите, въпреки че Украйна не приема приятелските към Русия разпоредби, първоначално предложени от Съединените щати.

Зеленски заяви, че не е получил никакви сигнали, че американците планират да се оттеглят от процеса. Украинският депутат Ярослав Юрчишин обаче твърди, че администрацията на Тръмп заплашва да се оттегли от преговорния процес, ако Украйна не е готова да направи отстъпки, включително по отношение на изборите.

Обяснявайки информация, която е научил в парламента, Юрчишин отбеляза, че по време на разговорите в Абу Даби този месец САЩ са призовали Украйна да проведе избори на 15 май. Депутатът добави, че предвид продължителната война е много малко вероятно Украйна да може да организира избори скоро.

Въпросът за украинските територии остава един от най-трудните в преговорите. САЩ оказват натиск върху Украйна да направи отстъпки по отношение на Донбас.

Зеленски наскоро заяви директно, че руският президент Владимир Путин е поискал от Тръмп да му предаде тази територия. Украинският президент обясни молбата на Путин по следния начин: „Дайте ми целия Донбас и аз ще прекратя войната. Това е кратката версия“.

Както добавя изданието, съгласно предложението Украйна да се изтегли напълно от Донбас, остава неясно дали тази територия ще бъде контролирана и администрирана от руски или международни власти.