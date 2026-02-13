НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Крими

          „Обран евреин виждали ли сте?": Грабеж в офиса на Николай Марков, докато той е там

          13 февруари 2026 | 10:32
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Бившият лидер на партия „Величие“ и бивш депутат Николай Марков сподели в своя Facebook профил за инцидент, при който е бил обран в късния следобед вчера. Според него крадецът е откраднал чанта с важна информация и специална техника от офиса му, докато той е бил там, без да го забележи.

          „Обран евреин виждали ли сте?“, започва постът му, като същевременно признава, че крадецът е извършил деянието виртуозно. „Проблемът е, че аз не вярвам в случайните неща“, добавя той, подчертавайки, че счита обира за поръчка.

          Крадци обраха възрастна двойка след обмяна на пари, единият нападател задържан с дрон Крадци обраха възрастна двойка след обмяна на пари, единият нападател задържан с дрон

          Николай Марков отбелязва, че няма да публикува доказателства, защото е сигурен в мотивите зад престъплението. Той поставя срок от 24 часа на извършителите да му върнат откраднатото, като настоява и за адекватно обезщетение за морални и други щети, в противен случай е готов да предприеме действия по адреси.

          „Информиран, значи в опасност! Работя чисто“, пише Марков, намеквайки, че има информация за случилото се, но предпочита да действа в тишина.

          Отговорът му на въпрос в коментарите относно съдържанието на чантата е лаконичен:

          „Парфюмът ми, какво друго да има? Аромат направен само за мен, а за другите е отрова.“

