„Обран евреин виждали ли сте?“: Грабеж в офиса на Николай Марков, докато той е там

Бившият лидер на партия „Величие“ и бивш депутат Николай Марков сподели в своя Facebook профил за инцидент, при който е бил обран в късния следобед вчера. Според него крадецът е откраднал чанта с важна информация и специална техника от офиса му, докато той е бил там, без да го забележи.

„Обран евреин виждали ли сте?“, започва постът му, като същевременно признава, че крадецът е извършил деянието виртуозно. „Проблемът е, че аз не вярвам в случайните неща“, добавя той, подчертавайки, че счита обира за поръчка.

Николай Марков отбелязва, че няма да публикува доказателства, защото е сигурен в мотивите зад престъплението. Той поставя срок от 24 часа на извършителите да му върнат откраднатото, като настоява и за адекватно обезщетение за морални и други щети, в противен случай е готов да предприеме действия по адреси.

„Информиран, значи в опасност! Работя чисто“, пише Марков, намеквайки, че има информация за случилото се, но предпочита да действа в тишина.

Отговорът му на въпрос в коментарите относно съдържанието на чантата е лаконичен: