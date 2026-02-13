НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Обявиха четири вековни дървета за защитени в Ловешко

          Министър Манол Генов обяви нови защитени дървета от видовете цер и космат дъб в местността „Кремъка“

          13 февруари 2026 | 12:23 420
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Със заповед на министъра на околната среда и водите Манол Генов бяха обявени за защитени нови четири вековни дървета.

          - Реклама -
            
            

          Три от тях са на приблизителна възраст 100 години и принадлежат към вида цер (Quercus cerris). Те са с височина около 22 м и се намират в местността „Кремъка“ в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч. Обиколката на стъблата на тези дървета е съответно 3 м, 3,20 м и 3,70 м.

          Четири вековни дървета в България бяха обявени за защитени Четири вековни дървета в България бяха обявени за защитени

          Четвъртото 100-годишно дърво е от вида космат дъб (Quercus pubescens), с обиколка на стъблото 2,70 м и височина около 20 м. То също се намира в местността „Кремъка“ в землището на с. Слатина.

          Предложението за обявяването на четирите дървета като защитени е внесено от Министерството на отбраната.

          С обявяването на тези вековни дървета за защитени се забранява тяхното изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нараняване на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

          31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“ 31 града във Франция са засегнати от урагана „Нилс“

          Заповедта предстои да бъде публикувана в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в съответните регистри според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и ще бъдат обозначени като вековни дървета.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МТСП отчете 1000 проверки на социални домове, минималната работна заплата е увеличена на 1213 лв.

          Росица Николаева -
          За дейностите са осигурени над 400 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост
          Общество

          Промени в организацията на движение на АМ „Струма“ в Кюстендилска област

          Десислава Димитрова -
          През следващата седмица ще бъдат направени промени в организацията на движение на АМ „Струма“ в област Кюстендил, на 44-и км и между 53-и и 54-и км.
          Общество

          Банско посрещна своите олимпийци с традиционни обичаи и аплодисменти

          Дамяна Караджова -
          Герои от Олимпиадата в Милано-Кортина посрещнати с радост в Банско, получиха специални награди от общината
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions