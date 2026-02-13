Обявиха четири вековни дървета за защитени в Ловешко

Със заповед на министъра на околната среда и водите Манол Генов бяха обявени за защитени нови четири вековни дървета.

- Реклама -

Три от тях са на приблизителна възраст 100 години и принадлежат към вида цер (Quercus cerris). Те са с височина около 22 м и се намират в местността „Кремъка“ в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч. Обиколката на стъблата на тези дървета е съответно 3 м, 3,20 м и 3,70 м.

Четвъртото 100-годишно дърво е от вида космат дъб (Quercus pubescens), с обиколка на стъблото 2,70 м и височина около 20 м. То също се намира в местността „Кремъка“ в землището на с. Слатина.

Предложението за обявяването на четирите дървета като защитени е внесено от Министерството на отбраната.

С обявяването на тези вековни дървета за защитени се забранява тяхното изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нараняване на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Заповедта предстои да бъде публикувана в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в съответните регистри според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и ще бъдат обозначени като вековни дървета.