Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан и президентът на Сърбия Александър Вучич проведоха срещи с китайския външен министър Ван Ий в рамките на последните два дни и потвърдиха усилията си за задълбочаване на стратегическото партньорство с Пекин.

По време на Мюнхенската конференция по сигурността Вучич подчерта, че отношенията между Белград и Пекин се основават на „стоманено приятелство“ и взаимно уважение. Сръбският президент изрази готовността за разширяване на сътрудничеството в инвестициите, енергетиката, цифровата икономика и иновациите, като акцентира и на усилията за стабилност на Западните Балкани чрез диалог.

Ван Ий също се срещна с Виктор Орбан на 11 февруари, като подчерта устойчивия характер на двустранните отношения и изрази увереност, че Унгария ще продължи да подкрепя Пекин по ключови въпроси. Орбан заяви, че китайските компании са сред водещите инвеститори в Унгария и отбеляза значението на железопътната линия Будапеща–Белград, която ще стимулира икономическия растеж и ще подобри бизнес условията.

Тези отношения се вписват в по-широкия регионален контекст, като Унгария и Сърбия играят стратегическа роля в сътрудничеството с Китай, свързано със инфраструктурни проекти, кредити и технологично партньорство. Проектът Будапеща-Белград е символ на това партньорство, което, според критиците, е скъпо и непрозрачно, но има важен геополитически ефект, като свързва Балканите с Централна Европа.