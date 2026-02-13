Отлагат делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Разпоредителното заседание по Наказателно дело от общ характер (НОХД) № 1716/25, насрочено за 17 февруари 2026 г., е отсрочено по молба на един от адвокатите на подсъдимите, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Варна. Причината за искането е служебната ангажираност на адвоката пред Апелативен съд – София на същата дата.

След извършена справка, съдията-докладчик е постановил отсрочване на съдебното заседание, като новата дата е определена за 24 март 2026 г. от 09:30 ч. Всички страни по делото са уведомени за промяната, добавиха от Окръжния съд във Варна.

Делото е срещу кмета на община Варна Благомир Коцев и още четирима души, които са обвинени по различни точки на Наказателния кодекс.