      петък, 13.02.26
          Парламентът одобри законопроекта за изграждане на трансграничен железопътен тунел с РСМ

          Споразумението между България и Северна Македония за тунела ще свърже железопътните мрежи и ще завърши Коридор VIII

          13 февруари 2026 | 12:06 260
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония (РСМ) за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в село Гюешево.

          Постигнатото споразумение е резултат от дългогодишни усилия на България за изграждане на железопътна връзка между София и Скопие и представлява важна стъпка към свързването на железопътните мрежи на двете страни, както и завършване на липсващия участък от Коридор VIII, се посочва в мотивите към законопроекта.

          България и РСМ с краен срок за жп тунела – 2028 година България и РСМ с краен срок за жп тунела – 2028 година

          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка, Гроздан Караджов, уточни, че липсващият участък в България е едва 2,4 км от гара Гюешево до държавната граница с РСМ на Деве баир. Той подчерта, че тунелът ще бъде дълъг само 2,4 км, но неговото значение е значително по-голямо. „След повече от 83 години тишина в завоите на този тунел, като първите метри от наша страна вече са прокопани, строителството отново ще бъде възстановено, и това ще стане възможно благодарение на вашето гласуване днес“, обърна се той към народните представители.

          Със споразумението се уреждат задълженията на страните за изграждането на трансграничния железопътен тунел в граничната зона на железопътната линия. Това включва възлагането на обществените поръчки за строителство и строителен надзор, както и усилия за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за строителството на съоръжението. Тунелът трябва да отговаря на изискванията на ЕС и НАТО за този тип инфраструктура.

          Северна Македония даде зелена светлина за ратификация на споразумението за жп тунела с България Северна Македония даде зелена светлина за ратификация на споразумението за жп тунела с България

          Предвидено е в кратки срокове след влизането в сила на споразумението да бъде изготвен предварителен график за подготовката и строителството на тунела, който да бъде представен пред Европейската комисия и финансиращите европейски банкови институции. Съгласно споразумението ще бъде създаден и смесен комитет, който да координира всички дейности и да решава въпросите, свързани с изграждането, експлоатацията и поддържането на обекта, въз основа на решенията на двете страни.

