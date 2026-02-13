НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Първа ключова среща в Мюнхен, разговаряха двама от най-важните министри в света

          13 февруари 2026 | 13:50 1100
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе среща с китайския външен министър Ван И в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, като част от усилията за облекчаване на напрежението между Вашингтон и Пекин.

          Това стана само няколко дни след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ще приеме китайския лидер Си Дзинпин в Белия дом по-късно тази година. Срещата идва в контекста на усилията на двете най-големи икономики в света да възобновят своите отношения, които бяха помрачени от търговската война.

          Марко Рубио пристигна късно в германския град Мюнхен, където се очаква на 14 февруари да произнесе важна реч пред участниците в ежегодния форум, който се фокусира върху международната сигурност и отбраната.

