      петък, 13.02.26
          Патрик-Габриел Галчев се събра с бивш треньор на Левски

          Пазарната му стойност според Transfermarkt се оценява на 900 000 евро

          13 февруари 2026 | 01:33
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Патрик-Габриел Галчев официално е футболист на босненския Железничар Сараево. Треньор на десния бек ще бъде Славиша Стоянович, с който той за кратко работи и в Левски.

          Младият защитник е подписал договор със „сините“ от Железничар до лятото на 2027 г.

          Галчев е роден на 14 април 2001 г. в Сарагоса и прави първите си стъпки във футбола в младежката академия на Реал Сарагоса. По време на кариерата си той се развива и в Локомотив и Левски София, чийто играч бе през последните пет години и половина, с едногодишен наем в Локомотив. За Левски има общо 99 участия, включително 17 мача през този сезон.

          За българския национален отбор Галчев е изиграл шест мача досега, а преди това е играл за всички младежки отбори на страната си. Пазарната му стойност според Transfermarkt се оценява на 900 000 евро.

