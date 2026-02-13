Петък 13-ти – денят на суеверията и странните събития

Петък 13-ти има лоша репутация от векове. Достатъчно е датата да се появи в календара, и социалните мрежи започват да шушукат за „лоша енергия“ и „неподходящ ден“. Комбинацията на числата 1 и 3 винаги е създавала страх и тревога. Някои търсят обяснение в християнската религия, а други в скандинавската митология, пояснява Дарикнюз.
Страхът от петък 13-ти има и свое научно наименование – параскевидекатриафобия. Терминът е събирателно от декатриафобия (страх от числото 13) и параскевифобия (страх от петък). За мнозина този ден не е просто поредният петък, а повод за суеверия и предразсъдъци.
Съществуват и официални термини за тези страхове: трискайдекафобия е страхът от самото число 13, а специфичната фобия от петък 13-и се нарича параскаведекатриафобия.
Ако сте от тези, които се страхуват от „черна котка“, вероятно на петък 13-и:
- Не предприемате пътувания, защото смятате, че това ще ви донесе нещастие.
- Внимавате да не счупите огледало, защото 7 години лош късмет.
- Не бихте родили на петък 13-и, за да не бъде детето ви нещастно.
- Не отваряте чадър на закрито, защото късметът ще избяга.
Много хора отказват да летят със самолет, да сключват бизнес сделки или да се женят в този ден. Според Центъра за управление на стреса и Института за фобии в Ашвил, Северна Каролина, около 21 милиона души в Съединените щати се страхуват от петък 13-ти, като се губят между 800 и 900 милиона долара в бизнеса поради тези страхове.
Но дали наистина има причина да се страхувате от ден, който технически е като всеки друг?
Ето някои странни неща, случили се на петък 13-ти:
- Бъкингамският дворец е бомбардиран на 13 септември 1940 г. по време на Втората световна война. Кралят и кралицата са били в резиденцията по време на атаката.
- 13 март 2020 г. – САЩ обявяват национално извънредно положение заради пандемията от COVID-19.
- Убийството на Тупак Шакур – Той почива на 13 септември 1996 г., шест дни след като е бил прострелян на 7 септември.
- Удар от мълния – 13-годишно момче е било ударено от мълния на 13 август 2010 г. в Англия по време на авиошоу.
- Корабът Costa Concordia заседна на 13 януари 2012 г. в Италия, убивайки 32 души.
- Роден е Нейтън Бедфорд Форест, първият Велик магьосник на Ку Клукс Клан, на 13 юли 1821 г.
- Компютърният вирус „петък 13-ти“ разпространен на 13 януари 1989 г. в Обединеното кралство, унищожава лични файлове и забавя компютрите.
- Шведският полет DC-3 изчезна на 13 юни 1952 г. над Балтийско море и не бе открит за 40 години.
- Астероид Апофис ще се приближи на 13 април 2029 г. на рекорден близък разстояние до Земята.