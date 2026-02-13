Петък 13-ти – денят на суеверията и странните събития

Петък 13-ти има лоша репутация от векове. Достатъчно е датата да се появи в календара, и социалните мрежи започват да шушукат за „лоша енергия“ и „неподходящ ден“. Комбинацията на числата 1 и 3 винаги е създавала страх и тревога. Някои търсят обяснение в християнската религия, а други в скандинавската митология, пояснява Дарикнюз.

Страхът от петък 13-ти има и свое научно наименование – параскевидекатриафобия. Терминът е събирателно от декатриафобия (страх от числото 13) и параскевифобия (страх от петък). За мнозина този ден не е просто поредният петък, а повод за суеверия и предразсъдъци.

Съществуват и официални термини за тези страхове: трискайдекафобия е страхът от самото число 13, а специфичната фобия от петък 13-и се нарича параскаведекатриафобия.

Ако сте от тези, които се страхуват от „черна котка“, вероятно на петък 13-и:

Не предприемате пътувания, защото смятате, че това ще ви донесе нещастие.

Внимавате да не счупите огледало, защото 7 години лош късмет .

. Не бихте родили на петък 13-и, за да не бъде детето ви нещастно.

Не отваряте чадър на закрито, защото късметът ще избяга.

Много хора отказват да летят със самолет, да сключват бизнес сделки или да се женят в този ден. Според Центъра за управление на стреса и Института за фобии в Ашвил, Северна Каролина, около 21 милиона души в Съединените щати се страхуват от петък 13-ти, като се губят между 800 и 900 милиона долара в бизнеса поради тези страхове.

Но дали наистина има причина да се страхувате от ден, който технически е като всеки друг?

Ето някои странни неща, случили се на петък 13-ти: