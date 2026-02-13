НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Почитаме паметта на „Железния“ Трифон Иванов, 10 години след трагичната му смърт

          Легендарния ни национал по футбол шеще да навърши 60

          13 февруари 2026 | 07:36
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Днес се навършват точно 10 години от трагичната смърт на една от най-големите футболни легенди на България – Трифон Иванов. „Железният“ бранител, който дари страната ни с незабравими мигове на терена, загуби живота си на 13 февруари 2016 година след масивен инфаркт.

          Днес, на тази важна годишнина, негови близки, фенове и всички, които са го обичали, ще отдадат почит и ще си спомнят за неговите велики постижения и безсмъртната му наследствена стойност в българския футбол. Трифон Иванов трябваше да навърши 60 години през изминалата 2025-а и по този повод бе поставен паметник в негова чест на стадион „Ивайло“ във Велико Търново – мястото, което бележи началото на кариерата му.

          Монумент и заупокойна литургия ще бъдат част от събитията днес, на които ще бъдат поднесени венци и цветя в памет на великия защитник. Също така, стадионът ще стане част от алеята на българските спортисти, прославили родината.

          Трифон Иванов, известен и с прякора си „Туньо“, беше обичан от всички и остави траен отпечатък в сърцата на футболисти и фенове. Въпреки многото постижения в кариерата си, Трифон никога не беше забравен, а в 2016 година, когато той почина, България се прости с един от най-смелите и обичани футболисти, играли за националния отбор.

          Биографията му – „Трифон Иванов – Железния“, написана от журналистите Добромир Добрев, Кристиан Иванов и Георги Иванов, предоставя уникален поглед върху неговата спортна кариера и живота му извън терена. Книгата разкрива значението на „Железния“ не само като играч, но и като личност с уникален характер и спортни качества.

          Възстановяването след инфаркта, преди трагичния втори удар, разкрива как Трифон продължаваше да се бори, да възвръща своите сили и да продължава живота си въпреки проблемите със здравето. Но, въпреки усилията му, небрежността към здравето и лекарствата доведе до фатален край.

          На 13 февруари 2016 година Трифон получи масивен инфаркт в дома на приятелката си Валя Панова в село Самоводене. Независимо от бързата помощ, той почина в ранните часове на деня, оставяйки не само България, но и света на футбола в траур.

