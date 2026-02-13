Подводният кабел между Полша и Швеция в Балтийско море е скъсан

Полската компания за електроенергийна мрежа (PSE) съобщи за повреда в подводния кабел, свързващ Полша с Швеция под Балтийско море. Изявлението е публикувано на официалния уебсайт на компанията.

„Връзката между Полша и Швеция е временно прекъсната поради повреда. Енергийната система работи стабилно и всички критерии за безопасност са спазени“, се казва в изявлението.

Според предварителните данни повредата не е причинена от умишлено действие, добавиха представители на PSE. В ход е подготвителна работа за ремонт на повредения елемент.

Според Polskie Radio повредата се отнася до линията SwePol – кабел за постоянен ток (DC), пуснат през 2000 г. Връзката е дълга над 250 км, от които приблизително 240 км са под вода. Максималният капацитет на линията е до 600 МВт.

През февруари 2025 г. край бреговете на шведския остров Готланд в Балтийско море е открито прекъсване на комуникационния кабел C-Lion1 между Финландия и Германия.

През същия месец Ростелеком съобщи за повреда на кабела Балтика, който свързва Ленинградска област с Калининград и преминава през икономическите зони на Финландия и Швеция. Подобен инцидент се случи през октомври 2023 г. През януари 2024 г. захранващият кабел EstLink 2 между Естония и Финландия се повреди; финландските власти задържаха танкера Eagle S по подозрение за участие.

През ноември 2024 г., освен C-Lion 1, беше повреден и кабелът BCS East-West Interlink между Литва и Швеция; китайският товарен кораб Yi Peng 3 беше подозрителен в това отношение. В края на декември C-Lion 1 съобщи за още едно прекъсване, а впоследствие бяха повредени още три кабела, включително линиите Elisa и CITIC Telecom. През януари 2025 г. беше повреден оптичният кабел Латвия-Швеция.

В отговор на инцидентите, НАТО започна операция Baltic Sentry в средата на януари 2025 г., в която участваха фрегати, военноморска авиация и дронове за наблюдение на ситуацията в Балтийско море.

Руските власти отричат ​​обвиненията в участие в прекъсвания на кабели и саботаж в страни от НАТО.