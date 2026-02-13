НА ЖИВО
          Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва

          13 февруари 2026 | 11:44 2282
          Снимка: Фейсбук
          Трети ден шефът на ГДБОП Боян Раев е в болнични. Това научи Евроком от източници в службата.

          От близо две седмици се забелязва и отсъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. По наша информация той е в отпуск, а Деница Сачева – депутат от ГЕРБ-СДС обясни, че е в чужбина.

          Филип Гунев: Мълчанието за сигналите по случая „Петрохан“ от ГДБОП и ДАНС е грешка Филип Гунев: Мълчанието за сигналите по случая „Петрохан“ от ГДБОП и ДАНС е грешка

          В сградата на ГДНП упорито се носи слух, че директорът Мирослав Рашков се готви също да си вземе болничен. Това се случва на фона на трагедията „Петрохан“, белязана с шест трупа, сред които и 15-годишно дете.

          Другата възможна причина за отсъствието на най-важните хора в МВР би могла да е очакването на нов вътрешен министър до седмица и последващите рокади по върховете на системата. За тях започна да се говори от момента, в който правителството подаде оставка.

          Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите

          Прави впечатление, че при изслушването по казуса „Петрохан“ в НС, както и допълнителна информация за хода и резултатите от разследването по време на брифинги, се явяват техни заместници.

