Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва

Трети ден шефът на ГДБОП Боян Раев е в болнични. Това научи Евроком от източници в службата.

- Реклама -

От близо две седмици се забелязва и отсъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. По наша информация той е в отпуск, а Деница Сачева – депутат от ГЕРБ-СДС обясни, че е в чужбина.

В сградата на ГДНП упорито се носи слух, че директорът Мирослав Рашков се готви също да си вземе болничен. Това се случва на фона на трагедията „Петрохан“, белязана с шест трупа, сред които и 15-годишно дете.

Другата възможна причина за отсъствието на най-важните хора в МВР би могла да е очакването на нов вътрешен министър до седмица и последващите рокади по върховете на системата. За тях започна да се говори от момента, в който правителството подаде оставка.

Прави впечатление, че при изслушването по казуса „Петрохан“ в НС, както и допълнителна информация за хода и резултатите от разследването по време на брифинги, се явяват техни заместници.