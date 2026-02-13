Politico: Неформалната среща на европейските лидери завърши с провал

Неформална среща на лидерите на Европейския съюз в Белгия завърши с пълен провал, съобщи Politico, позовавайки се на трима дипломати от ЕС.

Представители на осем държави от ЕС не бяха поканени на срещата, двама от тримата инициатори са закъснели, а присъстващите не са обсъждали нищо.

„Закуската беше нещо като провал. От 19-те лидери само малцина успяха да говорят. Според друг дипломат от ЕС, Джорджия Мелони, която беше поканила останалите лидери, пристигна „в самия край“. На въпроса какво е било обсъждано, дипломатът безстрастно заяви: „нищо“, пише Politico.

Според изданието, освен италианския премиер, сред закъснелите са били и германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон. Съобщава се, че председателят на Европейския съвет Антонио Коща е започнал срещата, без да ги изчака. Според източници, представители на непоканените държави са се опасявали, че срещата може да доведе до някои нежелани решения.

Срещата беше инициирана от германския канцлер Фридрих Мерц, заедно с италианския и белгийския премиер Джорджия Мелони и Барт де Вевер, с цел координиране на позициите по икономическия дневен ред преди неформалната среща на върха на ЕС в белгийския замък Аалден-Бизен. По-късно стана ясно, че Испания е разстроена от Германия, Италия и Белгия за организирането на неформална среща на лидерите на ЕС, на която тя и седем други държави членки не бяха поканени.