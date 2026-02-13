НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Космос

          „Потенциално опасен“ астероид се доближава до Земята на 14 февруари

          13 февруари 2026
          Астероидът 162882 (2001 FD58) ще се приближи до планетата ни на 14 февруари, съобщиха от НАСА. Въпреки класификацията му като „потенциално опасен обект“, астрономите уверяват, че той не представлява непосредствена заплаха за населението.

          По данни на американската космическа агенция небесното тяло е с дължина 623,1 метра и ще премине на разстояние от близо 6,5 милиона километра. НАСА определя като потенциално опасен всеки обект, който се приближава на по-малко от 7,5 милиона километра и чийто размер надвишава 150 метра. Конкретният астероид попада и в двата критерия.

          Експертите отбелязаха, че подобни наблюдения са важни за разбирането на динамиката на небесните тела. Данните спомагат за подобряване на системите за ранно предупреждение при евентуални рискове от космоса.

          Успоредно с това учените следят и астероида 2024 YR4, открит в края на миналата година. Първоначалните изчисления сочеха риск за Земята, но уточнена информация, включително от телескопа „Джеймс Уеб“, показа промяна в прогнозата. Сега обектът се насочва към Луната, като вероятността за сблъсък със спътника през декември 2032 г. се оценява на над четири процента.

          Макар разстоянието до Луната да е 384 хиляди километра, потенциален удар би имал сериозни последици. Според изследователите подобно събитие би създало огромно поле от отломки, което може да увеличи хилядократно потока от микрометеорити в околоземното пространство.

