НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Пожар гори в сградата на Окръжната следствена служба във Враца

          Всички служители и посетители са били евакуирани своевременно и към момента няма данни за пострадали

          13 февруари 2026 | 14:08 1500
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Пожар избухна в сградата на Окръжната следствена служба във Враца.

          - Реклама -
            
            

          Инцидентът е станал на бул. „Демокрация“, като по първоначална информация огънят е тръгнал от помещение в сградата.

          Сигналът е подаден на телефон 112 от очевидци, които забелязали дим и пламъци. На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната и полицията.

          По първоначални данни е изгорял шкаф с документи, но причината за възникването на пожара все още не е изяснена.

          Огнеборците са овладели пламъците, но от прозорците на сградата продължава да излиза гъст дим.

          Всички служители и посетители са били евакуирани своевременно и към момента няма данни за пострадали.

          Припомняме, че три тела бяха намерени на връх Околчица на 8 февруари, вкл. на Ивайло Калушев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Доц. Иво Инджов: Българите нямат доверие в институциите и помежду си, би било грешка да се назначи Бойко Рашков за МВР

          Росица Николаева -
          Това е един оголен нерв, който много трудно може да бъде лекуван, докато непрекъснато участваме под една или друга форма в продължаващото разделение в обществото
          България

          Атанас Русев за свидетеля по „Петрохан“: Един герой се изправи срещу изгнилата система от ченгета и политици, майката на Ники не ме познава

          Катя Илиева -
          Калушев и неговия екип се гмуркаха първи, без да уведомят останалите изследователи
          Общество

          Новият Пакт за миграция и убежище: Гранична процедура връща бежанци, застрашаващи националната сигурност още при влизане в страната

          Никола Павлов -
          Пактът за миграция и убежище влиза в сила от 12 юни, тази година
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions