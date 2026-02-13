ПП-ДБ обвиниха МВР в прикриване на информация за съвместни учения по случая „Петрохан“

Представители на ПП-ДБ обсъждат създаването на временна комисия в Народното събрание, която да разследва случая „Петрохан“. „Много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар на МВР по случая ‘Петрохан’. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група НПО, която е била в хижата ‘Петрохан’, тези шестима души, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в град“, заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента.

Мирчев добави, че през май 2025 г. също са били проведени такива учения и през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на организацията. „През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили заедно. Както разбрахме, и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора“, подчерта той.

От своя страна, другият съпредседател на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов обвини мнозинството в парламента, че крие информация, свързана с ДАНС и МВР. „Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото ако Деньо Денев каже, че не е имало хора на ДАНС на място, той най-вероятно опровергава твърдението на огледа, но има много други начини – щатни сътрудници, нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли“, каза той, като беше категоричен, че трябва да бъде установена съпричастността на ДАНС и да се разбере защо МВР не е докладвало за сигнала, подаден през 2022 г.

Божанов продължи: „Ако е можело институциите да предотвратят това убийство, самоубийство на дете, е трябвало да го направят“.

ПП-ДБ обсъждат и възможността за създаване на временна комисия в Народното събрание, но Божанов уточни, че има ограничения в Правилника за организация и дейността на Народното събрание, които не позволяват създаването на временни комисии преди края на неговия живот. Въпреки това, ще бъде проверено дали все пак е възможно.