НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПП-ДБ обвиниха МВР в прикриване на информация за съвместни учения по случая „Петрохан“

          Лидери от коалицията искат разсекретяване на информация за връзките между НПО и МВР по време на съвместни учения

          13 февруари 2026 | 10:07 1080
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Представители на ПП-ДБ обсъждат създаването на временна комисия в Народното събрание, която да разследва случая „Петрохан“. „Много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар на МВР по случая ‘Петрохан’. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група НПО, която е била в хижата ‘Петрохан’, тези шестима души, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в град“, заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента.

          - Реклама -
            
            

          Мирчев добави, че през май 2025 г. също са били проведени такива учения и през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на организацията. „През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили заедно. Както разбрахме, и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора“, подчерта той.

          Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите

          От своя страна, другият съпредседател на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов обвини мнозинството в парламента, че крие информация, свързана с ДАНС и МВР. „Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото ако Деньо Денев каже, че не е имало хора на ДАНС на място, той най-вероятно опровергава твърдението на огледа, но има много други начини – щатни сътрудници, нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли“, каза той, като беше категоричен, че трябва да бъде установена съпричастността на ДАНС и да се разбере защо МВР не е докладвало за сигнала, подаден през 2022 г.

          Божанов продължи: „Ако е можело институциите да предотвратят това убийство, самоубийство на дете, е трябвало да го направят“.

          ПП-ДБ обсъждат и възможността за създаване на временна комисия в Народното събрание, но Божанов уточни, че има ограничения в Правилника за организация и дейността на Народното събрание, които не позволяват създаването на временни комисии преди края на неговия живот. Въпреки това, ще бъде проверено дали все пак е възможно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Двама министри ще отговарят на въпроси на депутатите по време на парламентарния контрол

          Росица Николаева -
          Преди началото на парламентарния контрол депутатите трябва да разгледат и гласуват ратификацията на две споразумения
          България

          Христо Терзийски пред Евроком: МВР са перфектни за „Петрохан“. Обясни разговора с шефа на ДАНС (видео)

          Екип Евроком -
          Според народния представител темата на краткия диалог е била битова - къде се оставят телефоните
          Крими

          Калин Стоянов: Лесно е да се провери дали е имало сигнал по случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          "Дали е имало сигнал по случая „Петрохан“ по време на моето ръководство на ГДБОП, е лесно проверимо", заяви Калин Стоянов пред журналисти в Народното събрание.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions