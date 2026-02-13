„Продължаваме промяната“ (ПП) обяви началото на петиция с искане за независимо международно разследване на обстоятелствата около случая „Петрохан“, при който загинаха шестима души. От формацията настояват бъдещият министър на вътрешните работи да изиска външна експертиза, за да се установят обективните факти.

Според позицията на партията съществуват данни, че Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е разполагала с вербувани лица в организацията, свързана със случая. От ПП посочиха, че по време на изслушване в пленарната зала заместник-председателят на агенцията Деньо Денев не е отрекъл категорично тази информация.

От политическата сила поставят въпроси относно липсата на конкретни резултати от досегашното разследване и съмненията за институционално бездействие. Според тях вместо поемане на отговорност се наблюдават опити трагедията да бъде използвана за политически атаки, докато липсва обяснение за действията на службите.

ПП изисква отговори от ръководителите на компетентните институции, сред които Деньо Денев, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Даниел Митов. Формацията насочи критики и към Калин Стоянов, като заяви, че има свидетелства, че той е получил първия сигнал срещу хижата още в качеството си на директор на ГДБОП.

Партията призова гражданите, които търсят истината за инцидента, да подкрепят искането чрез подписката в платформата Peticiq.