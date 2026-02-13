НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          България

          Правосъдният министър уволни шефа на комисия към изпита за правоспособност

          13 февруари 2026 | 12:20 1210
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Министърът на правосъдието Георги Георгиев е уволнил председателката на злополучната комисия на изпита за правоспособност, чийто състав се наложи да бъде подменен почти изцяло заради скандал със сгрешени въпроси, съобщава специализирания сайт „Лекс“.

          В материала се посочва: „Шефка на комисията беше инспекторката в Инспектората на министерството по Закона за съдебната власт Драгомира Искрева. Тя беше единственият представител на ведомството в нея.

          Членове на комисията бяха преподавателят в УНСС доц. д-р Павел Смолички, Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет (резервен член), съдията във Върховния административен съд Станимир Христов (резервен член) и следователят от Националната следствена служба Мариан Маринов.

          Всички те, без Седефова, бяха сменени след първата част на изпита – теста, след като фейсбук групата „Правна лудост“ алармира за проблеми с четири въпроса в него. При два от тях комисията беше приела за верни грешни отговори. За единия призна сама и допусна до втората част на изпита още петима души.

          За втория сгрешен въпрос обаче сменената впоследствие комисия настояваше, че е права, въпреки обстойните правни аргументи, че не е така.

          След смяната на изпитващите е направена още една проверка на работите и така до втората част на изпита – решаването на казус, са допуснати още петима души. Т.е. общо десетима са щели да бъдат ощетени заради сгрешените въпроси, ако участници в изпита не бяха разгласили проблема чрез „Правна лудост“. От тези десет души девет са издържали успешно изпита за правоспособност, научи „Лекс“.

