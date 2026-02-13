НА ЖИВО
          Предупреждение за обилни валежи и гръмотевици в 10 области в България

          13 февруари 2026 | 07:16
          Предупреждението за интензивни валежи от първа степен е в сила за 10 области в Южна и Югоизточна България. Очакват се значителни количества дъжд, като на югоизток се предвиждат и гръмотевични бури, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

          Дъждовете ще започнат още тази сутрин, като ще засегнат предимно южните райони на страната. През деня валежите ще обхванат и останалите части на България.

          Активиран е жълт код за следните области: Пазарджик, Благоевград, Смолян, Сливен, Стара Загора, Бургас, Хасково, Кърджали, Пловдив и Ямбол.

          По Черноморието дъждове ще има само в района на Бургас, но с напредването на деня дъждовните облаци ще обхванат и останалата част от страната. В югоизточните райони се очакват и гръмотевици.

          Прогноза за температурите: В страната максималните температури ще бъдат между 5° и 10° по Целзий. В София ще бъдат около 7°, в Пловдив – 8°, във Варна и Бургас – 9°.

          В планините ще бъде облачно, с дъждове в ниските части и сняг над 1500-1600 метра. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от север-североизток, като максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 4°, а на 2000 метра – около минус 1°.

          Прогноза за Черноморието: Облачно време и дъждове, започващи от юг и обхващащи северното крайбрежие до вечерта. Температурите ще бъдат между 8° и 9°, а температурата на морската вода ще бъде между 5° и 7°.

          През почивните дни времето ще остане сравнително топло, с минимални температури между 12° и 17°. В събота след обед ще има нови валежи. В неделя се очакват значителни количества дъжд в Южна България и източните райони.

          Застудяването се очаква да продължи в началото на следващата седмица, с облачност и валежи, като вероятността за нови дъждове остава висока.

