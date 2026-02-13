НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Преговорите в между Украйна и Русия ще се състоят на 17-18 февруари в Женева

          13 февруари 2026 | 16:22 50
          Женева
          Женева
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Новият кръг от преговори между Русия, САЩ и Украйна ще се проведе в Женева. Руската делегация ще бъде водена от Владимир Медински, помощник на руския президент, разкри Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, предава ТАСС.

          - Реклама -
            
            

          „Следващият кръг от преговори за разрешаването на украинския конфликт също ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева“, заяви говорителят на Кремъл.

          Украйна потвърди участието си на преговорите и обяви състава на делегацията си.

          Припомняме, че предишната руска делегация беше водена от началника на ГРУ Костюков.

          След опита за покушение в Москва срещу неговия заместник, генерал Алексеев, за който Русия официално обвини Украйна, обаче Костюков вече няма да ръководи преговарящата делегация. Медински е възстановен на негово място.

          Предишният кръг от тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна се проведе в Абу Даби на 4-5 февруари. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф обяви, че Москва и Киев са се споразумели за размяна на 314 военнопленници. Той добави, че руската и украинската делегации възнамеряват да продължат консултациите за разрешаване на конфликта през следващите седмици.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Мерц мъсти на Макрон за Украйна

          Христо Иванов -
          Мерц обвинява председателя на Европейския съвет Антонио Коща и френския президент Еманюел Макрон, че са му поставили капан
          Икономика

          НСИ: Рекорден търговски дефицит през последния месец на 2025 г.

          Росица Николаева -
          Общото външнотърговско салдо за миналата година е на дефицит от 21,7106 млрд. лева
          Здраве

          Бургас внедри рехабилитация с виртуална реалност (СНИМКИ)

          Десислава Димитрова -
          В държавната болница в Бургас беше представена първата в града и една от малкото в страната системи за рехабилитация с виртуална реалност.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions