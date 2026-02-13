Преговорите в между Украйна и Русия ще се състоят на 17-18 февруари в Женева

Новият кръг от преговори между Русия, САЩ и Украйна ще се проведе в Женева. Руската делегация ще бъде водена от Владимир Медински, помощник на руския президент, разкри Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, предава ТАСС.

- Реклама -

„Следващият кръг от преговори за разрешаването на украинския конфликт също ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева“, заяви говорителят на Кремъл.

Украйна потвърди участието си на преговорите и обяви състава на делегацията си.

Припомняме, че предишната руска делегация беше водена от началника на ГРУ Костюков.

След опита за покушение в Москва срещу неговия заместник, генерал Алексеев, за който Русия официално обвини Украйна, обаче Костюков вече няма да ръководи преговарящата делегация. Медински е възстановен на негово място.

Предишният кръг от тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна се проведе в Абу Даби на 4-5 февруари. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф обяви, че Москва и Киев са се споразумели за размяна на 314 военнопленници. Той добави, че руската и украинската делегации възнамеряват да продължат консултациите за разрешаване на конфликта през следващите седмици.