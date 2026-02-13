Преговорите в между Украйна и Русия ще се състоят на 17-18 февруари в Женева

Новият кръг от преговори между Русия, САЩ и Украйна ще се проведе в Женева. Руската делегация ще бъде водена от Владимир Медински, помощник на руския президент, разкри Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер, предава ТАСС.
„Следващият кръг от преговори за разрешаването на украинския конфликт също ще се проведе в тристранен руско-американско-украински формат на 17-18 февруари в Женева“, заяви говорителят на Кремъл.
Украйна потвърди участието си на преговорите и обяви състава на делегацията си.
Припомняме, че предишната руска делегация беше водена от началника на ГРУ Костюков.
След опита за покушение в Москва срещу неговия заместник, генерал Алексеев, за който Русия официално обвини Украйна, обаче Костюков вече няма да ръководи преговарящата делегация. Медински е възстановен на негово място.
Предишният кръг от тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна се проведе в Абу Даби на 4-5 февруари. След разговорите специалният пратеник на президента на САЩ Стив Виткоф обяви, че Москва и Киев са се споразумели за размяна на 314 военнопленници. Той добави, че руската и украинската делегации възнамеряват да продължат консултациите за разрешаване на конфликта през следващите седмици.