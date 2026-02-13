Преговорите за мир увиснаха, Украйна чака ясен отговор от Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че Русия отлага отговора си относно нова среща на преговарящите екипи, договорена в Абу Даби.

Според него украинските преговарящи са в постоянен контакт със САЩ, но Русия не е дала никакви сигнали освен заплахи за удар с ракетната система „Орешник“.

„Украйна е готова за срещи. За съжаление, все още нямаме достатъчно твърди отговори от Русия относно това, което е предложено за следващата седмица. Досега всичко, което чухме, са още манипулации с ракетната система „Орешник“; със сигурност не става въпрос за мир“, отбеляза Зеленски във вечерното си видео обръщение.

Президентът добави, че ключовата задача сега е да се ускори прехвърлянето на пакети за противовъздушна отбрана на Украйна, тъй като Русия подкопава дипломатическите усилия, които „вече са ограничени“.

„Войната трябва да приключи с гарантирана сигурност и със сигурност без никакви награди за агресора за войната. Това са предпоставките, за да се предотврати унищожаване на Европа от по-нататъшни руски удари“, заключи Зеленски.

Припомняме, че Русия реагира предпазливо на идеята за провеждане на нов кръг от преговори на 17-18 февруари. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков само заяви, че преговорите „ще се проведат скоро“.