Проф. Атанас Семов: Инсултът е основна причина за смъртност и инвалидизация в България

Мозъчният инсулт е основният фактор за смъртност и тежък травматизъм в България, заяви пред БНР проф. Атанас Семов, юрист и общественик. Според него, инсултът е причина номер едно за смъртност в страната и същевременно води до огромни социални и икономически последици, тъй като голяма част от пострадалите остават с различна степен на инвалидизация.

През 2023 година са регистрирани близо 50 000 случая на мозъчен инсулт в България, което означава, че на всеки 10 минути един човек е засегнат от това заболяване. Общият брой на мозъчно-съдовите заболявания надхвърля 80 000 годишно, което подчертава сериозността на проблема.

Проф. Семов посочи, че основни рискови фактори за инсулта са стрес, употреба на алкохол, тютюнопушене и обездвижване. Той настоя за спешни управленски решения, включително повишена информираност, достъп до съвременно лечение и приемането на национален план за борба с инсулта. Семов също така изрази загриженост за състоянието на системата за рехабилитация, която е от ключово значение за възстановяване на пациентите след инсулт.

Професорът предупреди, че нация като българската, с висока честота на тютюнопушене и алкохолна зависимост, е изправена пред сериозни здравни рискове, които изискват незабавни и решителни действия.