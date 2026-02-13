НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:29 Над 30 разпита по „Петрохан“: 10–11-годишни момчета, предоставени от родителите си, са сред жертвите на сектата на Ивайло Калушев16:02 Ат. Чобанов: ДАНС с мнение, че е имало престъпление, от ГДБОП са разпитвали Валери в градинка, не в сградата на МВР15:34 Скандално: Калушев предоставил оборудване на МВР-Монтана, провели заедно учение10:30 Бойко Станкушев за трагедията „Петрохан“: Някой е спрял разследването09:13 Филип Гунев: Мълчанието за сигналите по случая „Петрохан“ от ГДБОП и ДАНС е грешка
          НачалоБългарияОбщество

          Проф. Атанас Семов: Инсултът е основна причина за смъртност и инвалидизация в България

          13 февруари 2026 | 17:19 480
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Мозъчният инсулт е основният фактор за смъртност и тежък травматизъм в България, заяви пред БНР проф. Атанас Семов, юрист и общественик. Според него, инсултът е причина номер едно за смъртност в страната и същевременно води до огромни социални и икономически последици, тъй като голяма част от пострадалите остават с различна степен на инвалидизация.

          - Реклама -
            
            

          През 2023 година са регистрирани близо 50 000 случая на мозъчен инсулт в България, което означава, че на всеки 10 минути един човек е засегнат от това заболяване. Общият брой на мозъчно-съдовите заболявания надхвърля 80 000 годишно, което подчертава сериозността на проблема.

          Проф. Семов посочи, че основни рискови фактори за инсулта са стрес, употреба на алкохол, тютюнопушене и обездвижване. Той настоя за спешни управленски решения, включително повишена информираност, достъп до съвременно лечение и приемането на национален план за борба с инсулта. Семов също така изрази загриженост за състоянието на системата за рехабилитация, която е от ключово значение за възстановяване на пациентите след инсулт.

          Професорът предупреди, че нация като българската, с висока честота на тютюнопушене и алкохолна зависимост, е изправена пред сериозни здравни рискове, които изискват незабавни и решителни действия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Бащата на убития Сашко от „Петрохан“: Още вярвам на Калушев

          Катя Илиева -
          Макулев не отрече, че синът му е отсъствал често след записването в училище "Космос" през 2023 г.
          Политика

          Върховният съд отмени решението за спиране на избора на нов директор на БНТ

          Пламена Ганева -
          Върховният административен съд потвърди, че решението на СЕМ не подлежи на самостоятелен съдебен контрол
          Инциденти

          Камиони се удариха и запалиха на Северната тангента, шофьор загина

          Катя Илиева -
          Жертвата е 65-годишен турски гражданин. Другият водач е българин на 59 години
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions