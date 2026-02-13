Проф. Веселин Вучков: Няма да бъда служебен вътрешен министър

Проф. Веселин Вучков заяви, че няма да бъде служебен вътрешен министър, след като името му беше спрягано като възможен кандидат за поста в кабинета на Андрей Гюров.

В четвъртък, президентът Илияна Йотова даде на Гюров срок от една седмица да представи състав на служебното правителство.

„Новината ме завари снощи малко след 19 часа, по време на предпремиерна прожекция на новия документален филм за Мистер Сенко в кино „Одеон“. Бяхме там с целия екип на този вълнуващ филм, имаше и мои студенти. Аз съм един от консултантите на продукцията“, сподели Вучков пред сайта „Площад Славейков“, добавяйки, че не се сърди на медиите за спряганията около името му.

„Не ми е безразлично как изглеждат съдебната система, службите за сигурност и МВР. Но промени в тези области не се правят от служебно правителство. Аз вярвам на Андрей Гюров, ние преподаваме в една и съща сграда в Благоевград, макар и на различни етажи и в различни университети. Той е почтен човек и ще направи всичко, зависещо от него, за по-честен вот“, допълни още Вучков.

Проф. Вучков беше министър на вътрешните работи за 4 месеца, от ноември 2014 до март 2015 г., когато напуска поста по собствено желание.