НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Прокуратурата изпрати в Парламента материалите за смъртта на шестимата от Петрохан и Околчица

          На председателя на 51-ото Народно събрание са изпратени материали от разследването, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура-София и на Окръжна прокуратура-Враца

          13 февруари 2026 | 11:20 690
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          С разрешение на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица на председателя на 51-ото Народно събрание са изпратени материали от разследването, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура-София и на Окръжна прокуратура-Враца.

          - Реклама -
            
            

          Материалите съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства.

          Ройтерс: Мистерията „Петрохан“ с шест жертви остава неразгадана Ройтерс: Мистерията „Петрохан“ с шест жертви остава неразгадана

          Материалите са предоставени с оглед високия обществен интерес, при спазване на принципите за откритост и прозрачност на действията на органите на съдебната власт и за взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт (чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за съдебната власт), както и във връзка с предложение на двама народни представители в 51-вото Народно събрание, заявяват от ПРБ.

          Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ изрично е посочил, че при запознаване с предоставената информация народните представители и другите длъжностни лица от 51-вото НС не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Отложено разпоредително заседание срещу бившия заместник-кмет Никола Барбутов

          Дамяна Караджова -
          Барбутов и трима други са подсъдими за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления
          България

          Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва

          Катя Илиева -
          За причина се сочи тежкото престъпление и очакването на ново ръководство на вътрешното ведомство
          Крими

          Реализиран удар срещу имотната мафия: 40 задържани за присвояване на над 25 имота в София и Перник

          Дамяна Караджова -
          Организирана престъпна група за имотни измами е действала в Перник, София и Дупница, с над 25 незаконно придобити имота
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions