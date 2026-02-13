Прокуратурата разширява проверката за незаконно видеонаблюдение в козметични салони в Бургас

Разследването за незаконното видеонаблюдение в козметични салони в Бургас и областта продължава с нови доказателства. Към момента броят на засегнатите жени надхвърля 200, а органите на МВР и Комисията за защита на личните данни активно разследват данни за платени излъчвания на процедури в реално време.

- Реклама -

Адвокат Росен Диев, който защитава голяма част от пострадалите, съобщи, че разследващите са открили доказателства за предаване на процедури по епилация на живо. „Оказа се, че в някои от обектите действително има налице данни за това, че процедурите се предават на живо в повече от един порно сайт“, заяви Диев. Според него достъпът до тези видеовръзки е бил платен, като са използвани различни валути и криптовалути, включително биткойн. Жертвите на този незаконен акт са предимно млади жени – 90% от тях са на възраст под 30 години.

Незаконно видеонаблюдение според МВР

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров подчерта, че камерите в козметичните салони в Бургас са поставени без да бъдат регулирани от закона. „Техническите средства не се използват за охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност. Те не са монтирани от оторизирани служители на охранителна фирма въз основа на договор“, обясни Тодоров. Това означава, че камерите, поставени в кабинети за процедури, съблекални и тоалетни, са в нарушение на нормативната уредба.

В момента текат досъдебни производства под наблюдението на прокуратурата. Компетентните институции, сред които и Комисията за защита на личните данни, проверяват както методите на поставяне на камерите, така и разпространението на интимни кадри без съгласие. Очаква се срокът на разследването да бъде удължен, тъй като броят на засегнатите лица е голям.