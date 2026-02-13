Прокурор внесе обвинение срещу мъж за измама с 19 280 лева, обещал на жена да помогне за покупка на автомобил от САЩ

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу 38-годишен мъж за измама, свързана със закупуването на автомобил от САЩ. Обвиняемият, М.И., е привлечен към наказателна отговорност за това, че за периода от 20 ноември 2023 г. до 4 януари 2024 г., при условията на продължавано престъпление, е измамил пострадалата М.В. с цел да набави имотна облага. Той възбудил и поддържал заблуждение у жената, че ще ѝ помогне за закупуването и транспорта на автомобил марка „Мерцедес“.

„Пострадалата на три пъти давала пари на обвиняемия за капаро, доплащане и такса за транспорт за поръчания от нея автомобил. С това М.И. ѝ причинил имотна вреда на обща стойност 19 280 лева.“ - Реклама -

След последното плащане обвиняемият информирал жената, че автомобилът вече е докаран в България, но се нуждае от ремонт и е оставен в сервиз. Въпреки опитите на М.В. да се свърже с него и да вземе колата, М.И. спрял да отговаря на обажданията ѝ.

„След това, въпреки опитите на жената да се свърже с М.И. и да вземе автомобила, той спрял да отговаря на обажданията ѝ.“

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В хода на разследването са извършени експертизи и са разпитани свидетели.

Делото срещу М.И. предстои да започне в Софийски районен съд.