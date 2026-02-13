НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Прокурор внесе обвинение срещу мъж за измама с 19 280 лева, обещал на жена да помогне за покупка на автомобил от САЩ

          Мъж причинил имотна вреда от 19 280 лв. с измамни обещания за покупка и транспорт на автомобил

          13 февруари 2026 | 12:51 160
          Снимка: 24chasa.bg
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу 38-годишен мъж за измама, свързана със закупуването на автомобил от САЩ. Обвиняемият, М.И., е привлечен към наказателна отговорност за това, че за периода от 20 ноември 2023 г. до 4 януари 2024 г., при условията на продължавано престъпление, е измамил пострадалата М.В. с цел да набави имотна облага. Той възбудил и поддържал заблуждение у жената, че ще ѝ помогне за закупуването и транспорта на автомобил марка „Мерцедес“.

          „Пострадалата на три пъти давала пари на обвиняемия за капаро, доплащане и такса за транспорт за поръчания от нея автомобил. С това М.И. ѝ причинил имотна вреда на обща стойност 19 280 лева.“

          - Реклама -
            
            

          След последното плащане обвиняемият информирал жената, че автомобилът вече е докаран в България, но се нуждае от ремонт и е оставен в сервиз. Въпреки опитите на М.В. да се свърже с него и да вземе колата, М.И. спрял да отговаря на обажданията ѝ.

          Нова схема за „ало“ измама: Хванаха румънско такси с близо 44 000 лв., укрити в чорап около тялото Нова схема за „ало“ измама: Хванаха румънско такси с близо 44 000 лв., укрити в чорап около тялото

          „След това, въпреки опитите на жената да се свърже с М.И. и да вземе автомобила, той спрял да отговаря на обажданията ѝ.“

          По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В хода на разследването са извършени експертизи и са разпитани свидетели.

          Делото срещу М.И. предстои да започне в Софийски районен съд.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МТСП отчете 1000 проверки на социални домове, минималната работна заплата е увеличена на 1213 лв.

          Росица Николаева -
          За дейностите са осигурени над 400 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост
          Общество

          Промени в организацията на движение на АМ „Струма“ в Кюстендилска област

          Десислава Димитрова -
          През следващата седмица ще бъдат направени промени в организацията на движение на АМ „Струма“ в област Кюстендил, на 44-и км и между 53-и и 54-и км.
          Общество

          Банско посрещна своите олимпийци с традиционни обичаи и аплодисменти

          Дамяна Караджова -
          Герои от Олимпиадата в Милано-Кортина посрещнати с радост в Банско, получиха специални награди от общината
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions