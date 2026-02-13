Промени в организацията на движение на АМ „Струма“ в Кюстендилска област

През следващата седмица ще бъдат направени промени в организацията на движение на АМ „Струма“ в област Кюстендил, по-конкретно на 44-и км и между 53-и и 54-и км.

На 16 февруари (понеделник), в периода от 9 ч. до 17 ч., ще се изгражда рекламно съоръжение при 44-и км. За изпълнение на дейностите, техника ще бъде разположена в аварийната лента в посока София, но трафикът ще се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента.

Между 16 и 20 февруари ще се извършват дейности по обрушване на скатове в участъка между 52-и и 54-и км на АМ „Струма“. Работата ще се изпълнява от 8 ч. до 17 ч., поетапно в платното за Благоевград и в платното за София. Във връзка с тези дейности, достъпът до аварийната лента ще бъде временно ограничен, като превозните средства ще преминават през активната и изпреварващата ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата и ограничението на скоростта, както и да избягват рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите участници в движението.