Психологът Иван Игов: Как може да правиш лагери за деца без нужните документи? Как изведнъж имаш регистрация на оръжия?

„Всички елементи на секта има в шесторното убийство „Петрохан-Околчица“, заяви пред БНТ психологът Иван Игов.

„Има последователи и такива, които се привличат като ученици, защото манипулацията е много силна, особено при по-малките деца“, поясни той в сутрешния блок „Денят започва“.

Игов обясни, че Ивайло Калушев е бил отлъчен от всички будистки движения, в които го обвиняват, че е манипулатор и че се опитва да манипулира силно хората.

„Той (б.р. – Калушев) е успял да направи общност от мъже и момченца, да я изолира и да влезе в средите на хора, които са влиятелни и богати в България и които могат да им оказват протекция и услуги. Как може да правиш лагери за деца без нужните документи? Как изведнъж имаш регистрация на оръжия?„, попита психологът.

Иван Игов заяви също така, че няма методи затова как да се работи с психичното здраве на българите.

„Моля ви, тези, които искате да станете депутати, направете нещо за психичното здраве на българите, защото освен да го разваляте, нищо друго не правите. Образователната система се нужда от тотална реформа„, призова той в сутрешния блок на БНТ.