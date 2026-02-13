Пуснаха бившия зам.-кмет Никола Барбутов под парична гаранция

Съдът отмени домашния арест на бившия заместник-кмет на Столичната община Никола Барбутов и му наложи парична гаранция в размер на 5000 евро.

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с други трима – Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова, бивш зам.-кмет на район „Люлин“.

Днес трябваше да започне разпоредителното заседание, но то беше отложено. Причината е, че адвокатът на Соня Клисурска не е получил книжата в законоустановения срок, за да има време да се запознае с тях и да направи своите забележки. Страните нямаха против делото да тръгне днес, но съдия Петя Крънчева реши да спази изцяло нормата на закона.