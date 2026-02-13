НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Начало България Крими

          Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите

          Нови данни от експертизите показват наличието на барутни частици при четирима души, но редица въпроси остават без отговор

          13 февруари 2026 | 09:03
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Разследването по случая „Петрохан“ продължава с нови данни, оповестени от държавното обвинение през последните 24 часа. Въпреки напредъка, много въпроси около случилото се все още остават без отговор.

          Последната експертиза на натривките от ръцете на жертвите е установила наличие на барутни частици при четирима души: Пламен Статев, Дечо Василев, Ивайло Калушев и Николай Златков. Назначена е и допълнителна експертиза на дрехите на Ивайло Иванов, която трябва да установи дали и той е произвел изстрели.

          Настане вечер – Петрохан изгрее… и почва поредната конспирация Настане вечер – Петрохан изгрее… и почва поредната конспирация

          Единственият, за когото със сигурност е установено, че не е стрелял, е 15-годишното момче, загинало край Околчица. По информация от учебното заведение, което младежът е посещавал, през последния месец той не е ходил на училище, като е имал чести отсъствия и през настоящата, и през предходната учебна година. В писмена позиция от училището се посочва, че за отсъствията са били представяни уведомления от родител, свързани със спортна дейност и участие в международни събития.

          Крими

          Състоянието на 15-годишното момиче в „Пирогов” е стабилизирано, но остава критично

          Дамяна Караджова -
          15-годишното момиче е под активно наблюдение в Клиниката по детска реанимация след многочасова животоспасяваща операция.
          Крими

          Прокуратурата разширява проверката за незаконно видеонаблюдение в козметични салони в Бургас

          Дамяна Караджова -
          Над 200 жени са пострадали от нерегламентирано излъчване на епилационни процедури в реално време.
          Политика

          62-ата Международна конференция по сигурността събира в Мюнхен световните лидери

          Дамяна Караджова -
          Предстоящи дискусии включват теми за трансатлантическите отношения, европейската сигурност и възможните регионални конфликти
          Вашият коментар
