Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите

Разследването по случая „Петрохан“ продължава с нови данни, оповестени от държавното обвинение през последните 24 часа. Въпреки напредъка, много въпроси около случилото се все още остават без отговор.

Последната експертиза на натривките от ръцете на жертвите е установила наличие на барутни частици при четирима души: Пламен Статев, Дечо Василев, Ивайло Калушев и Николай Златков. Назначена е и допълнителна експертиза на дрехите на Ивайло Иванов, която трябва да установи дали и той е произвел изстрели.

Единственият, за когото със сигурност е установено, че не е стрелял, е 15-годишното момче, загинало край Околчица. По информация от учебното заведение, което младежът е посещавал, през последния месец той не е ходил на училище, като е имал чести отсъствия и през настоящата, и през предходната учебна година. В писмена позиция от училището се посочва, че за отсъствията са били представяни уведомления от родител, свързани със спортна дейност и участие в международни събития.