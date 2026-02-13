Реализиран удар срещу имотната мафия: 40 задържани за присвояване на над 25 имота в София и Перник

Организирана престъпна група за имотни измами, действала от 2021 г. в Перник, София и Дупница, беше разбита при специализирана полицейска операция. В резултат на действията на разследващите органи са задържани 40 души, като чрез престъпната схема са придобити над 25 имота, включително апартаменти, офиси и земеделски земи. Това разкри старши комисар Милчо Милчов, директор на ОДМВР-Перник, в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Това е безпрецедентна реализация, каквато до момента не е извършвана на територията на страната по тази линия. Групата е работила в голям мащаб,“ заяви Милчов. - Реклама -

От 40-те задържани, 7 са основните лица, на които са повдигнати обвинения. Трима от тях са в ареста, един е с парична гаранция, двама вече изтърпяват мерки по други дела, а едно лице е обявено за издирване.

Схемата, по думите на старши комисар Милчов, е включвала изготвяне на неистински частни документи, като завещания, съставени от името на починали лица, и използване на механизма „придобивна давност”.

„Процедурата е следната: подава се молба-декларация през общината до определен нотариус, в която се посочват свидетели. Те трябва да удостоверят, че лицето, което претендира за собственост, е владеело имота добросъвестно повече от 10 години. На тази база се съставя констативен нотариален акт,” обясни Милчов.

В схемата е участвало и лице с юридическо образование – бивш адвокат, който е вземал решения за всяка измама. Установено е, че сред участниците в схемата са и две лица, познати от журналистическите разследвания на Вероника Димитрова. Основен участник в легализирането на имотите е бил нотариус от Перник, който вече е починал.

Жертвите на престъпната група са 28 граждани и две общини – Перник и Столична община. Измамниците са набелязвали основно самотни възрастни хора или имоти с много наследници, които не се грижат за собствеността си.

„Установени са двама възрастни и самотни хора, оставени от роднините си, които са станали жертва на манипулация,“ каза Милчов.

Разследването започна след сигнал от териториалната дирекция на ДАНС в Перник за опит на лице да смени адресната си регистрация с неистински документ. Досъдебното производство по случая е в обем от около 100 тома и се провежда под надзора на Софийската градска прокуратура. Очаква се броят на замесените лица и придобитите имоти да нарасне в хода на следствените действия.