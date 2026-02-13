Росен Желязков проведе среща с ръководството на ‘Шварц Групе’ обсъдиха съвместни проекти

Министър-председателят Росен Желязков проведе среща с главния изпълнителен директор на „Шварц Групе“ Герд Жарновски в Мюнхен, като основните теми на разговора бяха възможностите за партньорства в изграждането на европейска информационна инфраструктура и развитието на проекти в областта на изкуствения интелект и киберсигурността.

По време на срещата, премиерът Желязков представи политиките на правителството за подобряване на бизнес средата в България, включително прилагането на ефективни инвестиционни стимули, насърчаване на научноизследователската и развойна дейност и развитието на публично-частни партньорства. Той подчерта, че членството на България в еврозоната допълнително укрепва макроикономическата стабилност на страната и прави българските пазари още по-привлекателни за дългосрочни и високотехнологични инвестиции.

По време на разговора министър-председателят изтъкна и потенциала на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), като подчерта важността на сътрудничеството с него за развитието на съвместни научноизследователски и приложни проекти.

„Независимо от политическите турболенции сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи, защото връзката между наука, бизнес потребности и технологичен потенциал е най-важната платформа за сътрудничество независимо от политическите процеси,“ изтъкна премиерът.

Акцентът на срещата бе поставен и върху задълбочаване на сътрудничеството в сферата на киберсигурността и изкуствения интелект, които могат да бъдат реализирани чрез партньорства между държавата, научната общност и бизнеса.