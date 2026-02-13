НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия атакува Украйна с „Искандер“ и над 150 дрона

          13 февруари 2026 | 09:33 620
          Искандер
          Искандер
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В нощта на 13 февруари (започвайки от 18:00 часа на 12 февруари) Русия е атакувала Украйна с балистични ракети „Искандер-М“ от района на Курск, заедно със 154 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“ и други дронове от Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, Донецк, Гвардейское и Чауда, приблизително 100 от които са „Шахеди“, съобщава „Зеркало недели“.

          - Реклама -
            
            

          Въздушната атака е отблъсната от авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          Според предварителни данни към 8:30 часа сутринта, противовъздушната отбрана на Украйна е свалила или потушила 111 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“, както и други дронове.

          Регистрирани са попадения на ракети и 22 дрона на 18 места, както и падане на свалени безпилотни летателни апарати (отломки) на две места.

          Атаката продължава и още няколко руски безпилотни летателни апарата са във въздушното пространство на Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Марко Рубио анонсира среща със Зеленски на Мюнхенската конференция по сигурността

          Христо Иванов -
          Рубио отбеляза и руските удари срещу Украйна на фона на суровата зима.
          Война

          Преговорите за мир увиснаха, Украйна чака ясен отговор от Русия

          Христо Иванов -
          Според Зеленски ключовата задача сега е да се ускори прехвърлянето на пакети за противовъздушна отбрана на Украйна
          Война

          Украински военен: Руснаците увеличиха кил-зоната за ВСУ, в бъдеще ще става и по-трудно

          Христо Иванов -
          Тази тенденция може да се засили в бъдеще, тъй като гъсти градски агломерации вече не съществуват извън Донбас.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions