Русия атакува Украйна с „Искандер“ и над 150 дрона

В нощта на 13 февруари (започвайки от 18:00 часа на 12 февруари) Русия е атакувала Украйна с балистични ракети „Искандер-М“ от района на Курск, заедно със 154 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“ и други дронове от Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, Донецк, Гвардейское и Чауда, приблизително 100 от които са „Шахеди“, съобщава „Зеркало недели“.

Въздушната атака е отблъсната от авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Според предварителни данни към 8:30 часа сутринта, противовъздушната отбрана на Украйна е свалила или потушила 111 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“, както и други дронове.

Регистрирани са попадения на ракети и 22 дрона на 18 места, както и падане на свалени безпилотни летателни апарати (отломки) на две места.

Атаката продължава и още няколко руски безпилотни летателни апарата са във въздушното пространство на Украйна.