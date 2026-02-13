Русия видя заплаха в строителството на малки американски ядрени реактори в Армения

Русия е принудена да вземе предвид нови заплахи за ядрената безопасност поради евентуалното изграждане на малки американски реактори в Армения, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, цитиран от РИА Новости.

Шойгу заяви, че регионът е силно сеизмично активен и че съветските инженери са използвали уникални решения по време на строителството на Арменската атомна електроцентрала (АЕЦ), което е позволило на централата да оцелее след опустошителното земетресение от 1988 г.

Шойгу подчерта, че Русия ще трябва да вземе предвид факта, че наблизо ще се провеждат „американски експерименти в ядрените технологии“.

Секретарят на Съвета за сигурност смята, че ситуацията може да се разглежда като заплаха. Той припомни, че подобна ситуация се е случила в японската атомна електроцентрала Фукушима Дайичи, където земетресение разруши американски реактори, което доведе до широко разпространено радиоактивно замърсяване на околната среда.

Шойгу заяви също, че САЩ не разполагат с технология за преработка на отработено ядрено гориво. Ако в Армения бъдат инсталирани малки реактори, използващи американска технология, отработеното гориво ще се съхранява директно на национална територия, което също създава дългосрочни рискове.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати ще доставят на Армения малки модулни реактори като част от споразумението за ядрена енергия.