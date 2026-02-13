НА ЖИВО
          Руски удари унищожиха енергийна и железопътна инфраструктура в Одеска област

          13 февруари 2026
          В нощта на 13 февруари Русия нанесе масирани удари в Южна Украйна, включително срещу пристанищна, жилищна и железопътна инфраструктура, което доведе до смъртни случаи и ранени. Пресслужбата на Одеската областна прокуратура съобщи пред УНИАН, че Русия е предприела масиран удар с дронове през нощта срещу енергийна, пристанищна, индустриална и жилищна инфраструктура.

          „20-годишен мъж е убит. Шестима други са ранени: 53-годишен, 49-годишен, 38-годишен, 37-годишен, 32-годишен и 31-годишен мъж са откарани в болница с наранявания с различна тежест“, съобщи пресслужбата.

          Според ръководителя на Одеската областна държавна администрация Олег Кипер, трима от шестимата ранени са в тежко състояние. Складове за торове са повредени в пристанището, а също така са избухнали пожари – четири автомобила и товарни вагона са се запалили. В Одеса са регистрирани отломки от безпилотни летателни апарати, които са ударили и паднали върху територията на автокъща и санаториум. Два дрона „Шахед“ са поразили апартаменти в две жилищни сгради, без да предизвикат пожар.

          Война

          Украйна получи обещание за 38 милиарда долара военна помощ през 2026 година в „Рамщайн"

          Христо Иванов
          Най-големите донори тази година: Германия – общо 12,5 милиарда евро; Норвегия – 7 милиарда евро; Швеция – 3,7 милиарда евро;
          Война

          НАТО губи по два батальона за ден: ВСУ разгромиха войските на Алианса на учения в стил война на дронове

          Христо Иванов
          Един командир, наблюдавал симулацията, заключи лаконично: „Обречени сме“.
          Война

          Марко Рубио анонсира среща със Зеленски на Мюнхенската конференция по сигурността

          Христо Иванов
          Рубио отбеляза и руските удари срещу Украйна на фона на суровата зима.
