Руски удари унищожиха енергийна и железопътна инфраструктура в Одеска област

В нощта на 13 февруари Русия нанесе масирани удари в Южна Украйна, включително срещу пристанищна, жилищна и железопътна инфраструктура, което доведе до смъртни случаи и ранени. Пресслужбата на Одеската областна прокуратура съобщи пред УНИАН, че Русия е предприела масиран удар с дронове през нощта срещу енергийна, пристанищна, индустриална и жилищна инфраструктура.

„20-годишен мъж е убит. Шестима други са ранени: 53-годишен, 49-годишен, 38-годишен, 37-годишен, 32-годишен и 31-годишен мъж са откарани в болница с наранявания с различна тежест“, съобщи пресслужбата.

Според ръководителя на Одеската областна държавна администрация Олег Кипер, трима от шестимата ранени са в тежко състояние. Складове за торове са повредени в пристанището, а също така са избухнали пожари – четири автомобила и товарни вагона са се запалили. В Одеса са регистрирани отломки от безпилотни летателни апарати, които са ударили и паднали върху територията на автокъща и санаториум. Два дрона „Шахед“ са поразили апартаменти в две жилищни сгради, без да предизвикат пожар.