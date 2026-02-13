НА ЖИВО
          Война

          Руснаците обвиняват Украйна: Опитва се да създаде картинка на успехи в Сумска област

          13 февруари 2026 | 12:21
          Бойни действия в Украйна
          Украйна се опитва да използва информационни операции, за да убеди обществеността за фалшиви успехи в Сумска област, съобщиха руските служби за сигурност пред ТАСС.

          „Врагът е засилил информационните операции, за да убеди населението си в успеха на фронта в Сумска област. В допълнение към поставянето на фалшиви знамена, противникът активно разпространява наратива, че руските въоръжени сили се опитват да проникнат в украинските позиции през някои тръбопроводи. Тази информация е невярна“, казва източникът на агенцията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Идеята за избори идва от руснаците, готови сме за референдум и избори

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент посочи, че страната е готова за избори и референдум, но с условие за прекратяване на огъня
          Война

          САЩ няма да дадат гаранции за сигурност на Украйна, докато не бъде сключен мир с Русия

          Христо Иванов -
          САЩ са заявили ясно на Украйна, че няма да сключат споразумение за сигурност
          Война

          Преговорите между Русия и Украйна ще се проведат следващата седмица

          Христо Иванов -
          Следващата среща на делегации от Русия, САЩ и Украйна може да се проведе в Маями или Абу Даби.
          Вашият коментар
