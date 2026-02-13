Украйна се опитва да използва информационни операции, за да убеди обществеността за фалшиви успехи в Сумска област, съобщиха руските служби за сигурност пред ТАСС.

„Врагът е засилил информационните операции, за да убеди населението си в успеха на фронта в Сумска област. В допълнение към поставянето на фалшиви знамена, противникът активно разпространява наратива, че руските въоръжени сили се опитват да проникнат в украинските позиции през някои тръбопроводи. Тази информация е невярна“, казва източникът на агенцията.