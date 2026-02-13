НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Съдът спря новите правила и по-високите цени за паркиране в София

          13 февруари 2026 | 00:58 20
          Снимка: БГНЕС
          Административният съд – София-град спря временно действието на част от промените в Наредбата за организация на движението на Столична община. Магистратите се произнесоха по дело, образувано след жалби срещу измененията, приети от общинския съвет през ноември 2025 г. и влезли в сила на 5 януари тази година.

          Съдът постанови спиране на текстовете, които касаят платеното паркиране, режимите за „синя“ и „зелена“ зона, издаването на стикери за живущи, както и условията за паркиране в кварталите. Мярката включва и част от правилата за контрол и налагане на санкции. Действието на разпоредбите се преустановява до окончателното произнасяне по съдебния спор.

          В определението се уточнява, че платеното паркиране в София не отпада изцяло. Спира се изпълнението единствено на конкретните нови изменения.

          Атакуваните промени в наредбата предвиждаха:

          • повишаване на цените – „синя“ зона от 2 лв. на 2 евро на час, а „зелена“ – от 1 лв. на 1 евро;

          • разширяване на обхвата на зоните в части от центъра и близо до Околовръстното шосе;

          • въвеждане на по-строги режими и нови годишни стикери за живущите.

          Новите правила предизвикаха протести от граждани и партии, включително срещу разширяването на „зелена“ зона в райони като „Подуяне“. Столичният кмет коментира, че съдебното решение не води до незабавна промяна, тъй като прилагането на мерките изисква подготовка и комуникация. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

