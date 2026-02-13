НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
          България

          Сашо Диков кани Борисов за „Барселонагейт“, нищо „Петрохан“ и критикува европрокуратурата за „Чирен“

          13 февруари 2026 | 18:28 730
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Водещият на предаването „Евродиков“ Сашо Диков и Николай Колев представиха акцентите в предстоящото издание, като поставиха фокус върху случая „Петрохан“, работата на Европейската прокуратура и проблемите на бизнеса. В ефира на Евроком Диков показа официална покана с изходящ номер 1048 до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

          Журналистът посочи три теми за желания разговор с Борисов: казусът „Барселонагейт“, въпросите около кюлчетата и пачките, както и изборът и дейността на главните прокурори Цацаров, Гешев и Сарафов.

          В предаването бе включен Атанас Чобанов от Bird.bg, който коментира интервю на Валери – една от жертвите в случая „Петрохан“. Чобанов поздрави мъжа за смелостта да говори и заяви, че институциите са били информирани за случващото се още през 2022 година. По думите му тогава е имало преписка и срещи със служители на ГДБОП по времето, когато службата е ръководена от Калин Стоянов, но действията не са довели до резултат.

          Сашо Диков повдигна темата за разширението на газохранилището в Чирен. Той съобщи, че е подал шест сигнала до Европейската прокуратура относно безопасността на съоръжението и потенциалната заплаха за живеещите в района. Водещият изрази остра критика към ефективността на институцията, като отбеляза, че са му отказали разпит и са изискали подаване на нови сигнали, вместо да разгледат съществуващите доказателства.

          Екипа на предаването обсъди и казусът с Югозападния университет. Беше посочено, че срещу подателя на сигнали за нарушения Велко се водят дела за 650 000 лева от страна на ръководството на университета. Диков цитира констативен протокол на Министерството на образованието, който според него потвърждава липсващи изпитни протоколи и административни нарушения, въпреки опитите те да бъдат прикрити.

          В разговора бе засегнат и проблемът с недостига на кадри. Собственик на голяма транспортна и строителна фирма с над 3000 служители се оплака от бавните административни процедури. Бизнесменът подчерта, че издаването на работна виза за служители от трети страни отнема между 3 и 9 месеца. Той направи сравнение с футболния клуб „Левски“, където според информация на предаването процедурата приключва за часове.

