САЩ изпращат самолетоносача Gerald Ford в Персийския залив

Самолетоносачът от Военноморските сили (ВМС) на САЩ Gerald Ford и придружаващата го флотилия ще бъдат изпратени в Близкия Изток, съобщава The New York Times, позовавайки се на източници в американската администрация.

Екипажът на флагманския кораб, разположен в Карибите, е бил уведомен за разполагането му ден преди това. Планирано е той да се присъедини към ударната група на кораба Abraham Lincoln в Персийския залив.

През януари изтребителите на самолетоносача участваха в атаката срещу Каракас. Планирано е той да се върне у дома в началото на март, се казва в статията.