      петък, 13.02.26
          НачалоВойна

          САЩ няма да дадат гаранции за сигурност на Украйна, докато не бъде сключен мир с Русия

          13 февруари 2026 | 12:11 250
          Шестима европейски чиновници заявяват пред Politico, че не очакват конкретни резултати за мира между Русия и Украйна на Мюнхенската конференция по сигурността, а по-скоро заявления за солидарност.

          Според двама европейски служители и един висш американски чиновник, САЩ са заявили ясно на Украйна, че няма да сключат споразумение за сигурност, за да гарантират, че няма да има бъдеща руска агресия, докато Киев и Москва не постигнат общо споразумение за прекратяване на войната.

          И тъй като Русия настоява за териториални искания, които Украйна отказва да приеме, мирният процес е стигнал до задънена улица. Един висш служител от администрацията добави, че президентът Доналд Тръмп не се опитва да използва споразумението като лост срещу Зеленски.

          „Той иска да затвърди и да постигне съгласие по много неща, преди реално да подпише. Той не иска просто да подпише, а ако това ще попречи на по-нататъшните мирни преговори, тогава какъв е смисълът?“, казва служителят, визирайки гаранциите за сигурност.

          Той добавя, че територията е „основната пречка“, визирайки настояването на Русия да контролира целия Донбас, дори частите, които не е завзела.

          „И двете страни са се окопали доста здраво, но мисля, че всички чувстват, че има път напред“, коментира служителят.

          САЩ, Русия и Украйна планират да се срещнат отново следващата седмица, вероятно в Маями или Абу Даби, според друг човек, запознат с дипломатическите преговори – и именно там американските служители смятат, че е вероятно да се постигне известен напредък.

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          Преговорите между Русия и Украйна ще се проведат следващата седмица

          Христо Иванов -
          Следващата среща на делегации от Русия, САЩ и Украйна може да се проведе в Маями или Абу Даби.
          Война

          Руски удари унищожиха енергийна и железопътна инфраструктура в Одеска област

          Христо Иванов -
          Складове за торове са повредени в пристанището, а също така са избухнали пожари.
          Политика

          Администрацията на Тръмп отмени важни стандарти за емисии, Обама остро критикува стъпката

          Дамяна Караджова -
          Барак Обама предупреждава за сериозни рискове за здравето и климата
