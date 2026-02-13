САЩ няма да дадат гаранции за сигурност на Украйна, докато не бъде сключен мир с Русия

Шестима европейски чиновници заявяват пред Politico, че не очакват конкретни резултати за мира между Русия и Украйна на Мюнхенската конференция по сигурността, а по-скоро заявления за солидарност.

Според двама европейски служители и един висш американски чиновник, САЩ са заявили ясно на Украйна, че няма да сключат споразумение за сигурност, за да гарантират, че няма да има бъдеща руска агресия, докато Киев и Москва не постигнат общо споразумение за прекратяване на войната.

И тъй като Русия настоява за териториални искания, които Украйна отказва да приеме, мирният процес е стигнал до задънена улица. Един висш служител от администрацията добави, че президентът Доналд Тръмп не се опитва да използва споразумението като лост срещу Зеленски.

„Той иска да затвърди и да постигне съгласие по много неща, преди реално да подпише. Той не иска просто да подпише, а ако това ще попречи на по-нататъшните мирни преговори, тогава какъв е смисълът?“, казва служителят, визирайки гаранциите за сигурност.

Той добавя, че територията е „основната пречка“, визирайки настояването на Русия да контролира целия Донбас, дори частите, които не е завзела.

„И двете страни са се окопали доста здраво, но мисля, че всички чувстват, че има път напред“, коментира служителят.

САЩ, Русия и Украйна планират да се срещнат отново следващата седмица, вероятно в Маями или Абу Даби, според друг човек, запознат с дипломатическите преговори – и именно там американските служители смятат, че е вероятно да се постигне известен напредък.