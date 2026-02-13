Състоянието на 15-годишното момиче в „Пирогов” е стабилизирано, но остава критично

Нощта е преминала спокойно за 15-годишната пациентка, която постъпи в болница „Пирогов“ след инцидент в дома ѝ в столичния квартал „Подуяне“. Състоянието на момичето е стабилизирано, но остава тежко, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Пациентката продължава да бъде под реанимационно лечение и активно наблюдение. Тя е настанена в Клиниката по детска реанимация на „Пирогов“, ръководена от доц. Б. Младенов.

Припомняме, че на 12 февруари момичето беше въведено по спешност в операционната зала за извършване на животоспасяваща интервенция. Операцията продължи часове наред и беше осъществена от мултидисциплинарен екип от специалисти.