      събота, 14.02.26
          Икономика

          Саудитската Midad Energy подписа писмо за намерение за активите на „Лукойл“

          13 февруари 2026 | 23:47 120
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Саудитската компания Midad Energy е подписала писмо за намерение да придобие всички чуждестранни активи на руския петролен производител „Лукойл“. Това съобщи „Ройтерс“, като се позова на източници, запознати с процеса.

          Споразумението е парафирано в края на януари на фона на оспорвана надпревара за портфейла на руската компания. Основен конкурент на саудитците е американският инвестиционен фонд The Carlyle Group, с когото „Лукойл“ обяви предварително споразумение също в края на януари.

          Според условията Midad Energy предлага да закупи активите в брой. Средствата ще бъдат депозирани в доверителна (ескроу) сметка до получаване на задължителното одобрение от Министерството на финансите на САЩ за финализиране на сделката.

          Един от източниците на „Ройтерс“ определи действията на Midad като „ход с висок залог“, подкрепен от сериозни политически връзки. Главният изпълнителен директор на компанията Абдулелах Ал-Айбан е брат на съветника по национална сигурност на Саудитска Арабия Мусаед Ал-Айбан.

          Продажбата е наложителна заради санкциите, наложени от САЩ върху „Лукойл“ през октомври 2025 г. Лицензът за продажба на чуждестранните активи изтича на 28 февруари тази година. Вашингтон все още не е дал гаранции, че ще одобри сделката със саудитския кандидат.

          Международният портфейл на „Лукойл“ включва три рафинерии в Европа, включително тази в Бургас, както и дялове в находища в Египет, Ирак, Казахстан, Мексико и други държави. Активите бяха оценени на около 22 милиарда долара през 2024 г.

          В надпреварата участват и други играчи като Chevron, Quantum Energy Partners и инвестиционната банка Xtellus Partners. Офертата на Xtellus обаче вече срещна отказ от американското финансово министерство заради използване на санкционирани ценни книжа.

