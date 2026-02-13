Саудитската компания Midad Energy е подписала писмо за намерение да придобие всички чуждестранни активи на руския петролен производител „Лукойл“. Това съобщи „Ройтерс“, като се позова на източници, запознати с процеса.

Споразумението е парафирано в края на януари на фона на оспорвана надпревара за портфейла на руската компания. Основен конкурент на саудитците е американският инвестиционен фонд The Carlyle Group, с когото „Лукойл“ обяви предварително споразумение също в края на януари.

Според условията Midad Energy предлага да закупи активите в брой. Средствата ще бъдат депозирани в доверителна (ескроу) сметка до получаване на задължителното одобрение от Министерството на финансите на САЩ за финализиране на сделката.

Един от източниците на „Ройтерс“ определи действията на Midad като „ход с висок залог“, подкрепен от сериозни политически връзки. Главният изпълнителен директор на компанията Абдулелах Ал-Айбан е брат на съветника по национална сигурност на Саудитска Арабия Мусаед Ал-Айбан.

Продажбата е наложителна заради санкциите, наложени от САЩ върху „Лукойл“ през октомври 2025 г. Лицензът за продажба на чуждестранните активи изтича на 28 февруари тази година. Вашингтон все още не е дал гаранции, че ще одобри сделката със саудитския кандидат.

Международният портфейл на „Лукойл“ включва три рафинерии в Европа, включително тази в Бургас, както и дялове в находища в Египет, Ирак, Казахстан, Мексико и други държави. Активите бяха оценени на около 22 милиарда долара през 2024 г.

В надпреварата участват и други играчи като Chevron, Quantum Energy Partners и инвестиционната банка Xtellus Partners. Офертата на Xtellus обаче вече срещна отказ от американското финансово министерство заради използване на санкционирани ценни книжа.