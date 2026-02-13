Секс-скандал с опонента на Виктор Орбан се развихри в Унгария

Главният опонент на премиера на Унгария Виктор Орбан на предстоящите избори, Петер Маджар, се замеси в секс скандал. Снимка на спалня с надпис „очаквайте скоро“ се разпространи в социалните мрежи, намеквайки за евентуално публикуване на секс запис. Самото видео все още не е публично достъпно.

В четвъртък Маджар записа видео изявление, потвърждаващо съществуването на подобни уличаващи доказателства. Той заяви, че през август 2024 г., след парти, е посетил апартамента, изобразен на снимката, и е имал „интимни отношения по взаимно съгласие“ с бившата си партньорка.

„Онази нощ не осъзнавах, че участвам в операция на тайните служби, затова се оставих да бъда съблазнен“, казва той. По-късно осъзнава, че е „попаднал в класическа дискредитираща ситуация в руски стил“. Той подчерта, че не е направил нищо незаконно и че „съвестта му е чиста“. Политикът е разведен.

Маджар също така признава, че други хора в апартамента може да са притежавали наркотици, но самият той не ги е употребявал и е готов да се подложи на тестове.

„Не знам как ще бъдат редактирани изображенията и аудиозаписите, незаконно направени в апартамента с помощта на разузнавателно оборудване, но предлагам да се публикува пълният, нередактиран запис от стаята“, отбеляза той.

Маджар обвини управляващата партия „Фидес“ на Виктор Орбан за „теча“ на инкриминиращите доказателства. Партията обаче отрече всякакво участие.