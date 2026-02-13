Северна Корея е загубила 6 000 бойци във войната срещу Украйна

Приблизително 10 000 севернокорейски войници и 1000 инженери, разположени в Курска област, участват във войната на Русия срещу Украйна. Междувременно 6000 севернокорейски войници вече са убити или ранени, съобщава Yonhap, позовавайки се на Националната разузнавателна служба на Южна Корея.
„Въпреки 6000 жертви, севернокорейската армия е постигнала успех в придобиването на съвременни бойни тактики и данни за бойното поле, както и в модернизирането на своите оръжейни системи с руска техническа помощ“, се казва в доклада.
Според оценки на разузнаването, приблизително 1100 бойни и инженерни войски, които са се завърнали в Северна Корея миналия декември, биха могли да бъдат изпратени обратно във войната на Русия срещу Украйна.