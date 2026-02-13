Шофьор със солидна глоба и отнета книжка след инцидент на АМ „Хемус“

Шофьорът на камион Ивелин Асенов остана без шофьорска книжка и бе глобен с 1000 лв., след като беше засечен от тол камера на АМ „Хемус“. Инцидентът се случил, когато Асенов се почувствал зле и отбил в аварийната лента, за да предотврати катастрофа.

Според разказа на шофьора, на 16 октомври, докато се прибирал с камиона си, той забелязал, че калникът се е откъснал, а въпросното хлопане го накарало да се притесни, че може да предизвика пътнотранспортно произшествие. Веднага подал десен мигач и спрял в аварийната лента, за да отстрани повредата. „Откачих калника, сложих го в камиона и след това продължих“, обясни той пред NOVA.

Въпреки това, тол камерите засекли, че камионът му е движел с 82 км/ч в аварийната лента. „Отбих и след 100-150 м спрях“, допълни Асенов.

Националното тол управление обаче не се съгласи с обяснението на шофьора и го категоризира като класически нарушител. В резултат на това шофьорската му книжка беше отнета за три месеца, а му беше наложена и глоба от 1000 лв.

Шофьорът разказа още, че му е било временно отнето правото да управлява, като не му е било предоставено предварително уведомление за санкцията.