Шокираща находка: Новородено бебе е открито в найлонов плик в София

Служители на чистотата намериха новородено в найлонов плик в София, съобщи NOVA.
Бебето е открито до кошове за боклук в квартал „Дружба” 1.
Текат действия на място.
От СДВР уточниха, че детето е било недоносено.
