НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:29 Над 30 разпита по „Петрохан“: 10–11-годишни момчета, предоставени от родителите си, са сред жертвите на сектата на Ивайло Калушев16:02 Ат. Чобанов: ДАНС с мнение, че е имало престъпление, от ГДБОП са разпитвали Валери в градинка, не в сградата на МВР15:34 Скандално: Калушев предоставил оборудване на МВР-Монтана, провели заедно учение10:30 Бойко Станкушев за трагедията „Петрохан“: Някой е спрял разследването09:13 Филип Гунев: Мълчанието за сигналите по случая „Петрохан“ от ГДБОП и ДАНС е грешка
          НачалоБългарияОбщество

          Шокираща находка: Новородено бебе е открито в найлонов плик в София

          Бебето е открито до кошове за боклук в квартал „Дружба” 1

          13 февруари 2026 | 17:03 1050
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Служители на чистотата намериха новородено в найлонов плик в София, съобщи NOVA.

          - Реклама -
            
            
          Арест във Франция: Откриха две мъртви бебета във фризер Арест във Франция: Откриха две мъртви бебета във фризер

          Бебето е открито до кошове за боклук в квартал „Дружба” 1.

          Текат действия на място.

          От СДВР уточниха, че детето е било недоносено.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Бащата на убития Сашко от „Петрохан“: Още вярвам на Калушев

          Катя Илиева -
          Макулев не отрече, че синът му е отсъствал често след записването в училище "Космос" през 2023 г.
          Политика

          Върховният съд отмени решението за спиране на избора на нов директор на БНТ

          Пламена Ганева -
          Върховният административен съд потвърди, че решението на СЕМ не подлежи на самостоятелен съдебен контрол
          Инциденти

          Камиони се удариха и запалиха на Северната тангента, шофьор загина

          Катя Илиева -
          Жертвата е 65-годишен турски гражданин. Другият водач е българин на 59 години
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions