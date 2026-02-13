НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          НачалоВойна

          Швеция обяви нова помощ за Украйна като част от пакет за 500 млн. долара

          13 февруари 2026 | 20:48
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Швеция ще предостави 100 милиона долара (над 84 милиона евро) на инициативата „Списък с първостепенните нужди на Украйна“ (PURL). Информацията бе разпространена от Укринформ, която цитира официално изявление, публикувано на уебсайта на правителството в Стокхолм.

          Средствата са част от по-мащабен съвместен пакет за подкрепа на Киев. Заедно с партньорите от Нидерландия, Норвегия и Великобритания, общата стойност на помощта достига 500 млн. долара, уточнява БТА в информацията си за решението.

          Министърът на отбраната Пол Йонсон коментира, че Швеция остава твърдо на позицията си за солидарност с Украйна. Той поясни, че чрез този финансов принос се осигурява достъп на украинските сили до приоритетно отбранително оборудване от САЩ. Според Йонсон това е поредна демонстрация на готовността за предприемане на конкретни стъпки за засилване на отбранителните способности на нападнатата държава.

          В изказването си министърът акцентира върху необходимостта от противовъздушна отбрана и боеприпаси, които определи като съществени за защитата срещу руските атаки. Йонсон допълни, че действията на съюзниците изпращат ясен знак за споделения ангажимент към мира и сигурността на континента.

          Това е третото дарение на скандинавската държава за конкретната инициатива PURL. При предишните траншове Стокхолм осигури 275 млн. долара в партньорство с Дания и Норвегия, а по-късно отпусна 600 млн. долара за общ пакет с други северни и балтийски страни.

