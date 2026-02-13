НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Сигнал за бомба в борса за дървен материал в Плевен

          Полицията евакуира служители и клиенти, след което обектът възобнови работа

          13 февруари 2026 | 12:55
          Десислава Димитрова
          Сигнал за поставено взривно устройство в борса за дървен материал в Плевен предизвика мобилизация на полицията, съобщиха от силите на реда.

          Сигналът е подаден за взривно устройство, поставено в фирмено помещение на улица „Българска авиация“.

          Стара бомба от Втората световна „разклати“ Германия и остави 28 апартамента с щети Стара бомба от Втората световна „разклати“ Германия и остави 28 апартамента с щети

          Районът около борсата е бил отцепен, а предприети са стандартните мерки за сигурност. Служителите и клиентите на обекта са били своевременно евакуирани, а достъпът до мястото е бил ограничен.

          Органите на реда извършили визуален оглед на помещенията, като не са открили самоделно взривно устройство. След като сигналът не е бил потвърден, а след съгласие на собственика, борсата възобновила своята работа.

          Сигнал за бомба на жп гарата в София вдигна полицията на крак Сигнал за бомба на жп гарата в София вдигна полицията на крак

          Прокуратурата е била сезирана за случая и в момента се води разследване.

