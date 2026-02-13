Силен дъжд, драма в края и голов спектакъл между Спартак Варна и Локомотив София

Спартак Варна и Локомотив София завършиха 2:2 под проливния дъжд на „Коритото“ в откриващия двубой от XXI кръг от Първа Лига.

Домакините поведоха още в 12-ата минута. След центриране от фаул и грешка в отбраната на столичани, Димо Кръстев реализира с удар от въздуха и отбеляза първия си гол в професионалния футбол. До почивката „соколите“ контролираха събитията на терена и създадоха още няколко добри възможности, но не успяха да увеличат аванса си.

След паузата Локомотив вдигна оборотите и притисна съперника. В 58-ата минута Спас Делев изравни със своеобразно центриране от свободен удар, което не бе засечено от никого и изненада вратаря на варненци за 1:1. Малко по-късно Делев удари и греда, а гостите наложиха сериозен натиск.

Въпреки по-активната игра на „железничарите“, Спартак отново излезе напред в резултата в 77-ата минута. След атака по десния фланг топката достигна до Жота, който реализира с точен диагонален удар за 2:1.

Развръзката дойде в добавеното време. След центриране на Анте Аралица, Ерол Дост се оказа най-съобразителен в наказателното поле и оформи крайното 2:2.

След равенството Локомотив събра 27 точки, докато Спартак е с 19. И двата тима продължават да търсят първи успех в официален мач от началото на календарната година.