НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:29 Над 30 разпита по „Петрохан“: 10–11-годишни момчета, предоставени от родителите си, са сред жертвите на сектата на Ивайло Калушев16:02 Ат. Чобанов: ДАНС с мнение, че е имало престъпление, от ГДБОП са разпитвали Валери в градинка, не в сградата на МВР15:34 Скандално: Калушев предоставил оборудване на МВР-Монтана, провели заедно учение10:30 Бойко Станкушев за трагедията „Петрохан“: Някой е спрял разследването
          НачалоСпортФутбол

          Силен дъжд, драма в края и голов спектакъл между Спартак Варна и Локомотив София

          След равенството столичани събраха 27 точки, докато "соколите" имат 19 пункта

          13 февруари 2026 | 20:11 140
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Спартак Варна и Локомотив София завършиха 2:2 под проливния дъжд на „Коритото“ в откриващия двубой от XXI кръг от Първа Лига.

          - Реклама -
            
            

          Домакините поведоха още в 12-ата минута. След центриране от фаул и грешка в отбраната на столичани, Димо Кръстев реализира с удар от въздуха и отбеляза първия си гол в професионалния футбол. До почивката „соколите“ контролираха събитията на терена и създадоха още няколко добри възможности, но не успяха да увеличат аванса си.

          След паузата Локомотив вдигна оборотите и притисна съперника. В 58-ата минута Спас Делев изравни със своеобразно центриране от свободен удар, което не бе засечено от никого и изненада вратаря на варненци за 1:1. Малко по-късно Делев удари и греда, а гостите наложиха сериозен натиск.

          Въпреки по-активната игра на „железничарите“, Спартак отново излезе напред в резултата в 77-ата минута. След атака по десния фланг топката достигна до Жота, който реализира с точен диагонален удар за 2:1.

          Развръзката дойде в добавеното време. След центриране на Анте Аралица, Ерол Дост се оказа най-съобразителен в наказателното поле и оформи крайното 2:2.

          След равенството Локомотив събра 27 точки, докато Спартак е с 19. И двата тима продължават да търсят първи успех в официален мач от началото на календарната година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС: Съдиите спестиха по един червен картон за Лудогорец и Левски

          Николай Минчев -
          Санкциите е трябвало да бъдат за Камдем и Кайо Видал
          Спорт

          Хулио Веласкес застава пред медиите

          Станимир Бакалов -
          Брифингът ще се проведе в 11:00 часа в събота (14 февруари) в залата за пресконференции в Сектор "В" на стадион "Георги Аспарухов"
          Спорт

          Христо Янев готви промени в ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Спецът ще направи рокади в титулярния състав за гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions