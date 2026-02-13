Сняг и интензивно снегопочистване затрудняват движението на товарни автомобили през Превала

Силен снеговалеж доведе до ограничаване на движението на товарни автомобили през прохода Превала, съобщават от Областното пътно управление в Смолян.

- Реклама -

Мярката е въведена поради интензивния снеговалеж и извършващото се снегопочистване. По високите части на областта продължава да вали сняг, а пътните настилки са заснежени и хлъзгави.

В района на курорта Пампорово ситуацията също е усложнена. По информация на говорителя на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова, в курорта има закъсал камион на снегопочистваща фирма, както и множество автомобили на туристи, включително чуждестранни граждани.

Тежкотоварен камион е аварирал и на самия проход Превала, което допълнително затруднява движението в района.

Властите призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и, ако е възможно, да отложат пътуванията си в планинските райони.