      петък, 13.02.26
          Начало

          Сняг и интензивно снегопочистване затрудняват движението на товарни автомобили през Превала

          Ситуацията в Пампорово също се усложнява, властите призовават за повишено внимание на пътя

          13 февруари 2026 | 11:19 520
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Силен снеговалеж доведе до ограничаване на движението на товарни автомобили през прохода Превала, съобщават от Областното пътно управление в Смолян.

          Мярката е въведена поради интензивния снеговалеж и извършващото се снегопочистване. По високите части на областта продължава да вали сняг, а пътните настилки са заснежени и хлъзгави.

          Предупреждение за обилни валежи и гръмотевици в 10 области в България Предупреждение за обилни валежи и гръмотевици в 10 области в България

          В района на курорта Пампорово ситуацията също е усложнена. По информация на говорителя на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова, в курорта има закъсал камион на снегопочистваща фирма, както и множество автомобили на туристи, включително чуждестранни граждани.

          Тежкотоварен камион е аварирал и на самия проход Превала, което допълнително затруднява движението в района.

          АПИ предупреждава: Шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зима автомобили АПИ предупреждава: Шофьорите да тръгват на път само с подготвени за зима автомобили

          Властите призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и, ако е възможно, да отложат пътуванията си в планинските райони.

